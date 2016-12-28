№ 147 / 28.12.2016

Не у каждого в каникулы есть средства, чтобы отправиться в туристическую поездку или даже просто поехать в деревню, чтобы попариться в баньке. Ходить в гости или на популярные в своем городе новогодние мероприятия тоже не всем нравится. Но это не значит, что долгие выходные ничем не запомнятся. Психологи дают советы, как разнообразить праздничную неделю, не имея ни больших денег, ни больших возможностей.