№ 1 / 11.01.2017

С 1 января изменилась стоимость проезда в поездах дальнего и пригородного сообщений. В плацкартных и общих вагонах тарифы по сравнению с прошлым годом увеличены на 3,9%, в купе и СВ средняя индексация составила 5%, а в пригородных электричках за каждый километр пути теперь придется платить 2 рубля 74 копейки, или на 10 копеек больше, чем было в 2016-м.

