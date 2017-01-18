№7 (27 716) СРЕДА, 25 января 2017

Политика
№ 7 / 25.01.2017 Управление государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области

В течение 2016 года Управление обеспечивало государственный надзор и учет технического состояния самоходных машин и других видов техники, эксплуатируемой на территории нашей области. Таким образом, приоритетным направлением в работе Управления в прошлом году было продолжение и развитие профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники.

Важно 90
№ 7 / 25.01.2017 Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области

Губернатором области были поставлены цели по развитию агропромышленного комплекса региона в 2016 году. Так, планировалось увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции на 2% к уровню 2015 года, производство высококачественной конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью в рамках импортозамещения. В этом направлении Департаментом проведена комплексная работа по реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».

Важно 200
№ 7 / 25.01.2017 Комитет государственного заказа Вологодской области

Комитет реализует полномочия в сфере государственных закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важно 80
№ 7 / 25.01.2017 Департамент труда и занятости населения области

Департамент осуществляет полномочия в области содействия занятости населения на территории Вологодской области, в том числе осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (полномочие Российской Федерации, переданное субъектам РФ), и в сфере трудовых отношений, включая вопросы оплаты труда, участие в урегулировании коллективных трудовых споров, осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством.

Важно 230
№ 7 / 25.01.2017 Губернатор предложил вернуть в школы трудовое воспитание

Глава региона Олег Кувшинников на встрече с педагогическим коллективом Воскресенской школы Череповецкого района заявил о необходимости вернуть в учебные заведения уроки трудового воспитания и в тот же день направил письмо с соответствующим предложением Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Инициатива 90
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№ 7 / 25.01.2017 Каждый может поставить оценку работе органов власти

Уважаемые вологжане! У вас появляется уникальная возможность оценить работу органов власти.

Выборы 90
№ 7 / 25.01.2017 Управление ветеринарии с госветинспекцией Вологодской области

Деятельность Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, как органа исполнительной государственной власти области, направлена на реализацию полномочий в сфере ветеринарии. Главной стратегической целью Управления остается обеспечение эпизоотического благополучия территории региона, которое является одним из условий стабильной работы предприятий АПК и появления на продовольственном рынке Вологодчины безопасных продуктов животноводства.

Важно 130
№ 7 / 25.01.2017 Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира

Департамент является специально уполномоченным государственным органом по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Стратегической целью ведомства является обеспечение экологической безопасности и сохранение природных систем.

Важно 100
№ 7 / 25.01.2017 Департамент экономического развития области

Основными направлениями деятельности Департамента экономического развития области являются государственное регулирование инвестиционной и торговой деятельности на территории региона, оказание финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, содействие промышленным предприятиям области, развитие научной и инновационной деятельности.

Важно 80
№ 7 / 25.01.2017 Вологжане оценивают работу власти по итогам 2016 года

Уважаемые вологжане! У вас есть уникальная возможность оценить работу органов власти в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка». Прежде чем выставить оценку, предлагаем вам ознакомиться с основными результатами работы органов власти, которые представлены в нашей газете в виде кратких отчетов (полные версии публичных докладов руководителей органов власти и публичные доклады глав муниципальных образований (глав местных администраций муниципальных районов  (городских округов)) области размещены на сайте www.okuvshinnikov.ru). Это поможет вам более качественно и объективно подойти к оценке деятельности органов власти (в текущем номере представлены 10 отчетов органов исполнительной государственной власти области, остальные отчеты будут размещены в номерах за 1 и 8 февраля).

Важно 210
№ 7 / 25.01.2017 Департамент стратегического планирования Вологодской области

Цель работы Департамента: формирование и развитие эффективно функционирующей системы стратегического планирования.

Важно 100
№ 7 / 25.01.2017 Департамент лесного комплекса Вологодской области

Департамент осуществляет полномочия в области лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации. Стратегическими целями деятельности Департамента являются: рациональное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, повышение их экологического и ресурсного потенциала. Для их достижения решаются следующие задачи:

Важно 120
№ 7 / 25.01.2017 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области

Цель Департамента - обеспечение условий для повышения уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем Вологодской области путем достижения плановых значений целевых показателей качества окружающей среды, обозначенных в государственной программе Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы».

Важно 120
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№ 7 / 25.01.2017 У департамента природных ресурсов новый руководитель

Начальником областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды стал Дмитрий Банников, с 2012 года занимавший пост заместителя главы этого ведомства.

Правительство области 100

Экономика

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№ 7 / 25.01.2017 Вологодское птицеводство выводят из кризиса

Находившаяся еще недавно в непростом экономическом положении отрасль постепенно выходит на новый уровень. Производство яиц на Вологодчине за год выросло больше чем на треть. Об этом заявил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов во время посещения одной из самых крупных птицефабрик региона.

Развитие 170
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№ 7 / 25.01.2017 С 1 февраля уменьшатся скидки на проезд в Вологде

Такое окончательное решение приняли перевозчики областной столицы по итогам обсуждения в Общественной палате Вологодской области.

Транспорт 550
№ 7 / 25.01.2017 20 миллиардов рублей - на благоустройство дворов

«Единая Россия» увеличит количество партийных проектов. Из бюджета профинансируют строительство новых школ, создание театров и домов культуры в малых городах, ремонт дворов. Все это
и многое другое обсудили делегаты на съезде партии «Единая Россия».

Развитие 110
№ 7 / 25.01.2017 Поддержка бизнеса будет переформатирована

В нынешнем году основные акценты по поддержке малого и среднего предпринимательства планируется сделать на нефинансовые и «возвратные» меры. Также особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры, для того, чтобы расширить доступ предпринимателей к государственным услугам.

Развитие 270
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№ 7 / 25.01.2017 Металлурги рассчитывают на доступ к рынку США

На минувшей неделе в Давосе завершился Всемирный экономический форум, на котором не обошлось без обсуждения взаимоотношений нашей страны с Западом, санкций и ситуации в российской экономике.

Промышленность 100
№ 7 / 25.01.2017 Василий Жильцов: «Большое молоко теперь обеспечивают специалисты»

Система спутниковой навигации ГЛОНАСС, электронные технологические карты и производственные роботы - это обычные будни грязовецкого ООО «Покровское», одного из лидеров в сельскохозяйственной отрасли региона.

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Общество
№ 7 / 25.01.2017 Вологжане попали в Высшую лигу КВН

Сборная команда ФСИН России «Приказ 390», в составе которой играют несколько представителей Вологодского института права и экономики, вошла в состав Высшей лиги Международного союза КВН.

Любопытно 120
№ 7 / 25.01.2017 Две вологодские умницы - в полуфинале популярной игры

Ученица тотемской школы № 3 Алена Комягина вышла в полуфинал интеллектуальной игры «Умницы и умники». В минувшие выходные триумф нашей землячки увидели телезрители Первого канала.

Любопытно 150
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№ 7 / 25.01.2017 Область готовится к юбилею Клубова

На Вологодчине дан старт юбилейному году прославленного летчика Александра Клубова.

Память 70
№ 7 / 25.01.2017 Самые молодые нарушители закона живут в Бабаеве

В городе Бабаево на учет в комиссию по делам несовершеннолетних впервые поставлены два воспитанника детских садов. Оба мальчика, которым шесть и семь лет, совершили кражи.

Ситуация 140
№ 7 / 25.01.2017 После катания на снегоходе девочка месяц будет в реанимации

ДТП на снегоходах в нашем регионе редки, однако их последствия всегда весьма серьезны. Последний пример - госпитализация 15-летних школьниц после неудачного развлечения в русле реки Вологды. Между тем в магазинах, торгующих такой техникой, рассказывают, что спрос на нее растет.

Ситуация 120
№ 7 / 25.01.2017 Звезда китайских СМИ оказалась долгожительницей с Вологодчины

Долгожительница из провинции Шаньдун в КНР, которой недавно исполнился 91 год, оказалась в центре внимания китайских СМИ: как выяснилось, Лю Молань на самом деле - бабушка Нина из Вологодской области. Она живет в Поднебесной уже 84 года. Возможно, вологжанка даже установила рекорд для русских по продолжительности пребывания в Китае.

Любопытно 200
№ 7 / 25.01.2017 Верующему и в проруби тепло!

У каждой купели дежурили сотрудники МЧС и медики. Было организовано освещение, установлены теплые палатки для обогрева. Работала полевая кухня, можно было попить горячего чая.

Праздник 150
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№ 7 / 25.01.2017 55 миллионов рублей выплатят пострадавшим от паводка

Дополнительные федеральные средства получат жители Великого Устюга, пострадавшие от наводнения весной прошлого года. Выплаты из федерального бюджета получит 691 человек.

Решение 100
№ 7 / 25.01.2017 На Софийский собор крест вернется к сентябрю

Федеральное учреждение «Центрреставрация» объявило итоги состоявшегося аукциона о выборе подрядчика для реставрации известнейшего вологодского храма.

В области 80
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№ 7 / 25.01.2017 В области появится шесть пунктов весового контроля

В регионе утверждена схема размещения автоматизированных пунктов весового контроля. В дополнение к трем уже существующим на Вологодчине добавятся еще шесть.

В области 100
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№ 7 / 25.01.2017 Пара волков держала в страхе Красавино

Трех волков удалось добыть за выходные охотникам в лесу недалеко от города Красавино (Великоустюгский район). Среди них была и пара хищников, которые в последнее время терроризировали жителей этого городка, нападая на домашних собак и разгуливая прямо по улицам.

В области 270
№ 7 / 25.01.2017 Святая вода помогла курильщику с 20-летним стажем отказаться от сигарет

Житель Белозерска Александр Михайлов бросил курить после того, как в праздник Крещения Господня выпил освященной воды на Белом озере. «Единственное, о чем я тогда попросил, - помоги, Господи, завязать с куревом, - рассказывает Александр. - И вот уже целый год не курю».

Православие 130

Происшествия

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№ 7 / 25.01.2017 Шантажировал интимными фотографиями

22-летний житель Вологды вымогал деньги у девушки из Ульяновской области.

Мошенничество 100
№ 7 / 25.01.2017 Незаконные игровые клубы нашли новое «прикрытие»

Завершено расследование уголовного дела в отношении череповецкой фирмы «СтартЛайн», которая, согласно ЕГРЮЛ, вела брокерскую деятельность, а на самом деле организовала незаконный игорный бизнес. Брокерские биржи, действующие под эгидой фирмы, являлись хорошо законспирированными игровыми клубами.

Расследование 170
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№ 7 / 25.01.2017 Дети стали свидетелями трагедии

В одной из деревень Верховажского района сотрудники полиции, прибывшие в частный дом по сигналу от местных жителей, обнаружили два трупа: 32-летнего сотрудника местного отдела ГИБДД и его 29-летней супруги. Семейная пара была застрелена из охотничьего ружья.

Случай 160
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№ 7 / 25.01.2017 В один и тот же день алкоголь стал причиной двух семейных драм

Возбуждены уголовные дела о гибели людей, в которых подозреваются близкие родственники покойных. В одном случае, по версии следствия, мужчина убил племянницу, а в другом, наоборот, племянник стал причиной смерти дяди.

Криминал 140

Письма
№ 7 / 25.01.2017 В Пере прошел день валенка

В Музее петуха местной библиотеки для дошколят деревни Яковлевское Перского поселения прошел праздник валенка.

Читатель - газета 80
№ 7 / 25.01.2017 Есть ли будущее у заброшенных сельских поселений?

Прошло уже лет шесть, а я не могу забыть одну статью в «Литературной газете». Ее автор - московский социолог, руководитель крупного исследовательского проекта - утверждал, что Северо-Запад России как экономико-географический район не имеет перспектив сельскохозяйственного развития. Активная жизнь сохранится лишь в крупных городах да в непосредственной близости от них. Остальная территория будет выполнять чисто экологическую функцию. При всей любви к экологии прогноз пугал своей жестокостью.

Читатель - газета 160

Полезная информация

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№ 7 / 25.01.2017 Срочно требуется отрицательный резус

В Вологде без очереди примут доноров крови с отрицательным резусом.

Медсовет 190
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№ 7 / 25.01.2017 Заявления от будущих «целевиков» уже поступают

С 11 медицинскими вузами России планирует сотрудничать Вологодская область в сфере целевой подготовки врачебных кадров для лечебно-профилактических учреждений региона. Всего в текущем году департамент здравоохранения планирует предоставить вологжанам свыше 200 целевых направлений.

Медсовет 120
№ 7 / 25.01.2017 Скандинавская ходьба помогает уйти от многих болезней

Сегодня на улицах городов области все чаще можно встретить бодро шествующих людей с палками, напоминающими лыжные. Эти люди - приверженцы стремительно набирающего обороты в России спортивного занятия - скандинавской ходьбы, известной еще как «норвежская», «шведская», «финская».

Медсовет 260
№ 7 / 25.01.2017 «Зимние забавы» в самом разгаре!

Фотоконкурс «Зимние забавы» собирает вокруг себя все большее количество читателей. Хотим напомнить, что снимки принимаются до 9 февраля, поэтому у всех желающих поучаствовать и победить в нашем конкурсе остается не так уж много времени. Мы по-прежнему ждем фотографий о том, как интересно вы проводите одно из самых прекрасных времен года.

Конкурс 120
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