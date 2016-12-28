№147 (27 708) СРЕДА, 28 декабря 2016

Политика
№ 147 / 28.12.2016 Владимир Путин ответил на вопрос вологодского журналиста

Более четырех часов продолжалась прошедшая в Москве очередная пресс-конференция Владимира Путина. В числе тех, кто смог задать свой вопрос главе государства, был и редактор шекснинской районной газеты «Звезда» Сергей Маров.

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Общество
№ 147 / 28.12.2016 В деревне Петухово благодарны… тараканам

Жители вашкинской деревни Петухово с нетерпением ждут «своего» года и намерены потчевать гостей пирогами с рыбой.

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№ 147 / 28.12.2016 Приглашает Музей петуха в Пере

В местечке Перя Устюженского района вот уже несколько лет работает Музей петуха, созданный при поддержке местных жителей и нашей газеты. Мы постоянно публикуем новости из народного музея, а сегодня расскажем о том, как встречают здесь свой, «петушиный» Новый год.

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№ 147 / 28.12.2016 Петухи - прирожденные джентльмены

Если внимательно и регулярно наблюдать за поведением петуха, то можно обнаружить, что эта птица обладает целым рядом весьма характерных черт, о которых мы даже не подозреваем.

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№ 147 / 28.12.2016 Необычные идеи для каникул

Не у каждого в каникулы есть средства, чтобы отправиться в туристическую поездку или даже просто поехать в деревню, чтобы попариться в баньке. Ходить в гости или на популярные в своем городе новогодние мероприятия тоже не всем нравится. Но это не значит, что долгие выходные ничем не запомнятся. Психологи дают советы, как разнообразить праздничную неделю, не имея ни больших денег, ни больших возможностей.

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№ 147 / 28.12.2016 Купить лес можно и по Интернету

Департамент лесного комплекса Вологодской области расширил перечень госуслуг в электронном виде.

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№ 147 / 28.12.2016 Петуховым надо повышать рождаемость

5209 жителей Вологодской области носят сейчас фамилию Петухов (Петухова) - об этом нам сообщили в информационном центре областного УМВД. Но в уходящем году Петуховы, к сожалению, начали сдавать «позиции» - их рождаемость уменьшилась, да и в брак они стали вступать реже. Возможно, в свой год - Огненного Петуха - Петуховы наверстают упущенное?

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№ 147 / 28.12.2016 Символ наступающих перемен

Огненный Петух по китайскому календарю требует выполнения целого ряда предписаний.

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№ 147 / 28.12.2016 В старину алкоголизм лечили куриным пометом

С петухом в старину связывали немало народных примет и поверий.

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№ 147 / 28.12.2016 У горожанки дома поселился петушиный хор

Фаворель, кохинхин, брама, доминант, виандот... Вологжанка Татьяна Пономарева держит у себя дома порядка 170 кур и 20 петухов этих, как можно судить по названиям, интересных пород. Так что каждое утро женщины и ее близких начинается с пения голосистого петушиного хора, в котором каждый самец словно соревнуется с другим - кто кого перепоет.

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№ 147 / 28.12.2016 Петя заботится о своей Рябе в гараже

Вологжанин Вадим Блинников держит «символ нового года» в гараже на работе. Он надеется, что его Петя в 2017-м обязательно принесет ему удачу.

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№ 147 / 28.12.2016 Готовимся к году Петуха!

Вологжане от мала до велика начали готовить подарки к Новому году. Среди них наиболее популярны петушки, сделанные своими руками.

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№ 147 / 28.12.2016 «Дедушка Мороз, подари мне миллион синих ручек!»

Не только конфет и кукол, но и слоников, русалок и даже Лериного поцелуя просят в своих предновогодних письмах к Деду Морозу дети все возрастов. Вместе с сотрудниками великоустюгской почты зимнего волшебника мы отобрали выдержки из наиболее интересных посланий.

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№ 147 / 28.12.2016 Дед Мороз поздравил космонавтов

Российский Дед Мороз специально приехал из Великого Устюга в Центр управления полетами в подмосковный Королев, чтобы в ходе прямого сеанса связи поздравить с наступающим праздником космонавтов и астронавтов 49/50 экспедиции, находящихся на борту Международной космической станции.

Праздник 240
№ 147 / 28.12.2016 Как петухи издревле дом и счастье оберегают

Предстоящий 2017 год по восточному календарю станет годом Петуха. Однако именно этот знак, как никакой другой из 12-кратного восточного цикла, имеет прямое отношение к славянской этнографии, русской культуре и истории Вологодчины.

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Происшествия
№ 147 / 28.12.2016 Вологодчина скорбит вместе со всей страной

Сразу 92 жизни унесла трагедия ТУ-154 в небе над Черным морем. Понедельник, 26 декабря, в России был объявлен днем общенационального траура. Вместе со всей страной скорбит и Вологодская область. Среди погибших - двоюродный брат жительницы Сокола.

Трагедия 570

Культура

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№ 147 / 28.12.2016 Проект «Лучше всех!» и стал лучшим

По традиции перед Новым годом принято подводить итоги старого. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинги главных телепроектов, фильмов и сериалов уходящего года, составленные журналом «Телесемь». В каждой номинации остановимся лишь на трех победителях.

Телевидение 750
№ 147 / 28.12.2016 Тайны новогодней ночи

Что посмотреть по телевизору в новогоднюю ночь, какому каналу отдать предпочтение, чтобы не пропустить самое интересное? Мы предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных телепередач, подготовленный по материалам Интернета.

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Письма
№ 147 / 28.12.2016 Пусть у всех всегда будет свет и уют!

Каждый Новый год состоит из самых искренних поздравлений и пожеланий, которые могут распространяться не только на близких людей, но и на весь белый свет - такой уж это волшебный праздник. Вот и наши читатели в своих предновогодних посланиях пишут о том же.

Читатель - газета 330

Полезная информация

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№ 147 / 28.12.2016 Без помощи в новогодние праздники никого не оставят

Все оперативные службы в новогодние и рождественские праздники будут трудиться в усиленном режиме. Обратиться туда за помощью можно как со стационарных, так и с мобильных телефонов, там, где берет сотовая связь.

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№ 147 / 28.12.2016 Если вдруг не поздоровится

Службы скорой медицинской помощи, отделение экстренной консультативной помощи (санавиация), травмпункты в новогодние каникулы будут работать в том же режиме, что и в будни. Экстренную помощь готовы оказать все стационарные учреждения здравоохранения области.

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№ 147 / 28.12.2016 О выплате пенсий в новогодние праздники

В связи с январскими праздничными днями пенсии, получаемые через почтовые отделения, выплатят раньше.

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№ 147 / 28.12.2016 Как не ошибиться, выбирая шампанское?

Встреча Нового года немыслима без шампанского. Звон бокалов, красивая игра пузырьков, бой курантов - главные символы смены старого года на новый. Ассортимент этого пенного слабоалкогольного напитка сегодня в магазинах огромен, объем продаж тоже. Но все ли мы знаем о нем?

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№ 147 / 28.12.2016 На год Обезьяны я не в обиде

Уходящий год выдался для меня очень непростым: муж ушел к другой женщине, сын бросил учебу в вузе, меня сократили на работе. Но сейчас, подводя итоги года Обезьяны, я нахожу в этих ситуациях и положительные моменты.

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№ 147 / 28.12.2016 Придайте квартире на праздники сказочный вид

В этом году очень важно, чтобы во всем чувствовался особый стиль. Если вы украшаете стол, то необходимо продумать все до мелочей, если гостиную, то также не должно быть ничего лишнего.

Женский клуб 410
№ 147 / 28.12.2016 «Зимние забавы» не уходят на каникулы!

Наш фоторассказ о том, как жители Вологодчины умеют развлекаться зимой, набирает обороты. С приближением Нового года количество присланных на конкурс снимков растет как снежный ком. То ли еще будет, когда наступят рождественские каникулы и народ ринется активно и весело отдыхать везде и всюду! Знайте, что «Зимние забавы» на каникулы не уходят. Ждем новых снимков!

Конкурс 400
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 № 138 / 07.12.2016 Канал «Discovery» покажет фильм о живой Вытегре и мертвой Совзе

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