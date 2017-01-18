№ 10 / 01.02.2017

Правительство России упростило процедуру отключения электричества за долги. Если раньше неплательщиков должны были предупредить об отключении два раза - за 20 дней и за три дня, то по новым правилам должников уведомят всего один раз - за 20 дней. Именно такой срок будет предоставлен потребителю для погашения долгов после получения уведомления от ресурсников.